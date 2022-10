Milan, serata da dimenticare: il Chelsea travolge i rossoneri

Le assenze non devono essere un alibi. Squadra di Pioli che perde meritatamente a Londra e scivola al terzo posto. Ora settimana con due gare che possono svoltare una stagione, con San Siro che dovrà essere il dodicesimo uomo: Juve e Blues

di Valentino Cesarini

Poco da dire e scrivere dopo la disfatta a Londra contro il Chelsea. Le assenze, tante e pesanti, non devono essere un alibi, anche se è fuori discussione che hanno pesato sul risultato finale. Il Chelsea si diverte contro un Milan, che di fatto non scende in campo e fa scivolare i rossoneri al terzo posto in classifica.

Il 3-0 è un risultato giusto per quello che si è visto in Inghilterra. Ragazzi di Pioli che sotto di una rete a pochi secondi dall’intervallo hanno avuto una clamorosa palla gol con De Ketelaere, ma il belga ha clamorosamente sbagliato, calciando debolmente a pochi passi dalla porta. Nella ripresa il Milan è sparito dal campo, il Chelsea ha trovato altre due reti anche grazie ad altrettanti errori difensivi e ha chiuso il match senza forzare ulteriormente.

Per il Milan un ko brutto, che fa male soprattutto per il morale e un po' per la classifica. Sicuramente stasera si è vista una squadra che come spesso accade in Europa, crolla mentalmente alla prima difficoltà e non reagisce come fa in Italia. Le assenze sono tante, alcune pesantissime, ma è anche vero che i ricambi al momento non sono stati all’altezza.

Mercato sbagliato? Nì, probabilmente qualche giocatore più esperto serviva in partite cosi e con un calendario dove si gioca ogni tre giorni. È un piccolissimo campanello d’allarme per Pioli? Fra una settimana sapremo darvi una risposta più sicura, perché sabato e poi martedì, i rossoneri giocheranno due partite da non sbagliare assolutamente.

Alle 18 sabato a San Siro arriva una Juve che questa sera ha battuto 3-1 il Maccabi Haifa rientrando prepotentemente in corsa per gli ottavi, poi martedì alle 21 sempre a San Siro ritorno contro il Chelsea. In Europa specialmente sono vietati altri passi falsi, anche perché poi la trasferta di Zagabria diventerebbe quasi uno spareggio, prima dell’ultima contro il Salisburgo. In Europa servono almeno sei punti per essere sicuri del passaggio del turno, con meno bisognerà vedere anche gli altri risultati per fare calcoli,

Ora testa bassa e lavorare, perché Pioli sa che di queste partite se ne può sbagliare una, al massimo due…e non deve diventare un’abitudine. Servirà anche il rientro di qualche pedina fondamentale (Maignan e Theo) per cercare di ottenere i tre punti, perché i sostituti a oggi sono stati nettamente insufficienti.