Nuovo stadio, derby fra Sesto e Milano: ma solo per il Milan non per l’Inter…

Il Milan sta ragionando se andare avanti da solo, quindi senza l'Inter e portare avanti l'interlocuzione con il Comune di Sesto o proseguire in tandem, sul grande progetto del nuovo stadio. Una decisione che costerebbe molto cara alle tasche di Palazzo Marino dal momento che le due squadre, che pagano un affitto per il Meazza, contribuiscono anche alla manutenzione. Del resto il presidente del Milan nono nasconde la fretta: "Noi andremo dove il progetto sarà più veloce da realizzare perché abbiamo urgenza di avere un nuovo stadio. In un'altra localizzazione, se i tempi si restringono, rispetto a un San Siro che magari ci richiederà ancora 5 anni - ha detto Paolo Scaroni alla Gazzetta dello Sport - mi aspettavo che fossimo più celeri soprattutto noi a Milano, città del fare, così non è stato, per carità sappiamo tutti quanto in Italia siamo bravi a perdere occasioni perchè la burocrazia ci frena".

Dunque, il baricentro del nuovo stadio si sta spostando sempre più da Milano (San Siro) a Sesto San Giovanni. Vanno in questa direzione anche le parole del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo un incontro con il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Dl Stefano: "Di Stefano ha detto che lui è pronto, anche perché l'area è già bonificata e ci sono le autorizzazioni. Se Milan o Inter decidessero, lui potrebbe dare il via libera quasi immediatamente. Per i fondi che i club devono investire è una notizia non di poco conto, rispetto ai dialoghi e a tutte quelle cose che comportano mesi, se non anni di rinvii". Sembra sempre più probabile che, in caso di trasloco verso l'area ex Falck a Sesto San Giovanni, sarebbe solo il Milan targato RedBird a lasciare San Siro per costruire un impianto in totale autonomia, mentre i nerazzurri resterebbero da soli al Meazza. L'Inter non ha ancora ricevuto comunicazioni in tal senso anche perché la decisione formale di andare a Sesto San Giovanni verrebbe presa da RedBird solo dopo la fine del dibattito pubblico davanti al Comune di Milano, quindi dopo l'estate.