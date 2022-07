Origi da Liverpool a Milano: quel 27 che profuma di derby

Divock Origi è stato protagonista - a Casa Milan - del primo incontro ufficiale con i tifosi rossoneri. Proprio in quella sede sono comparse le prime magliette del nuovo bomber che ha scelto il numero 27.

Era il 2018 ed il belga ha regalato la stracittadina ai tifosi sfruttando un errore di Pickford. In quella stagione i tifosi della Kop non hanno potuto festeggiare il campionato, perso per un punto a favore del Manchester City ma hanno potuto alzare al cielo la Champions League (il terreno naturale del Milan).