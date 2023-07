Quando si giocherà il derby di Milano nella stagione 2023-2024?

Il derby di Milano, uno degli eventi più attesi della Serie A, ha, comunque, due date interessanti nel prossimo campionato 2023-24. Il 16 settembre, infatti, ci sarà Inter-Milan, il 24 aprile (da confermare il giorno) Milan-Inter

Grande attesa per la nuova Serie A. Inter e Milan, dopo i tanti derby della passata stagione (anche in Champions League), si affronteranno in campionato il 16 settembre 2024 e il 21 aprile 2024.

La Serie A sta per ricominciare

Quasi tutte le squadre sono in ritiro pre-campionato e c'è voglia di rivedere il pallone correre sul prato. Pallone che, a dirla tutta, è stato protagonista di una grande stagione per il calcio italiano: tre finali europee, infatti, anche se perse, sono un punto di partenza molto alto per la prossima stagione.

Il derby di Milano, uno degli eventi più attesi della Serie A, ha, comunque, due date interessanti nel prossimo campionato 2023-24. Il 16 settembre, infatti, ci sarà Inter-Milan, il 24 aprile (da confermare il giorno) Milan - Inter. Certo, dopo la doppia lotta in campionato e in Champions di quest’anno tutti gli occhi sono puntati sulle milanesi che hanno dato filo da torcere alle rivali fino alla fine. Non dimentichiamo, infatti, che l’Inter ha vinto la Coppa Italia (battendo la Fiorentina) ed è arrivata in finale di Champions dove non ha demeritato contro il Manchester City dei campioni.

Curiosità, calciomercato e progetti futuri — Il Milan inizia il suo campionato di lunedì contro il Bologna e, curiosità, tutte le volte che è capitato ha vinto lo scudetto. Coincidenze? Siamo certi che i tifosi rossoneri ci spereranno un po’. I diavoli, oltretutto, hanno vissuto uno strano pre-campionato con il divorzio da Maldini che ha molto agitato l’animo dei milanisti. Certo, è stato per tanti uno choc, anche per alcuni giocatori, ma in una recente intervista Stefano Pioli ha dato grande fiducia alla società sostenendo di non sentirsi solo anche senza la presenza Paolo e Massara come dirigenti.

Il calciomercato rossonero, in particolare, sta sferrando colpi molto interessanti. Il Milan ha già presentato Loftus Cheek, centrocampista proveniente dal Chelsea, sta chiudendo per Pulisic (sempre dal Chelsea), ha preso il giovane Romero dalla Lazio, ha venduto Tonali al Newcastle per 70 milioni di euro. Si parla, poi, di un addio di Ketelaere, di una trattativa in corso per Alvaro Morata e per l’iraniano Taremi. Cardinale, il presidente, parla di Milan vincente in Italia e in Europa, con grande sforzo societario per acquistare i migliori su piazza.

L’Inter, dal canto suo, non sta a guardare, con l’ottimo innesto di Frattesi acquistato dal Sassuolo, la cessione di Brozovic all’Al Nassr, l’acquisto di Marcus Thuram, la trattativa per Sommer, la cessione di Onana allo United con un dialogo sempre aperto con il Chelsea per acquistare Lukaku dopo il prestito di quest’anno. Appena arrivato in città anche Bisseck, un giocatore classe 2000 di cui si parla un gran bene e che firmerà un contratto di 5 anni. I nerazzurri, guidati da Inzaghi, sono stati protagonisti di uno straordinario finale di stagione e contano di ripetere, anche in Europa, l’exploit di quest’anno.

I progetti futuri sono, dunque, molto ambiziosi così come si è rivelata vincente e ambiziosa la stagione appena trascorsa. Il Milan, al di là degli infortuni e di qualche calo di concentrazione, è arrivato in semifinale di Champions League dopo tanti anni e, forse, con un Leao a pieno regime e Bennacer come diga, le cose sarebbero andate diversamente. I quarti contro il Napoli, infatti, sono stati un capolavoro di tattica e di buon gioco. L’Inter, indubbiamente, ha giocato una delle migliori stagioni degli ultimi anni nonostante un brutto periodo primaverile in cui nulla sembrava andare per il verso giusto.

La caparbietà e la grinta di allenatore e giocatori, però, ha messo in chiaro che nessun avversario avrebbe avuto vita facile, anche lo stesso City ha vinto la Champions per un episodio e non dominando come era più probabile immaginare alla vigilia. Ci aspettiamo, quindi, una stagione ancora più formidabile con le milanesi cresciute dal punto di vista caratteriale e con tanti giocatori nuovi che hanno voglia di far bene e di mettersi in mostra in uno degli stadi più belli e storici del mondo, il mitico Meazza.