Quindici milioni per due: aumenta il valore del derby di Supercoppa per Milan e Inter

Il primo trofeo ad essere assegnato nel 2023 sarà la Supercoppa Italiana. L'appuntamento per il Derby di Milano tra i campioni d'Italia del Milan e l'Inter, detentrice della Coppa Italia, è in calendario per il 18 gennaio a Riad, in Arabia

"Aumenta il compenso per le due società, grazie alla trasferta araba - si legge -. Non i classici 6,5 milioni di euro, pattuiti in passato con il contratto standard, ma ben 7,5 milioni. A cosa è dovuto questo aumento? Secondo fonti la somma è stata rialzata a causa della presenza di due club considerati top. Il contratto infatti prevede 500 mila euro in più in caso di una big a contendersi il trofeo, quindi 1 milione in più nel caso le big siano due - viene spiegato -. Le squadre che possono vantare questo titolo di big sono Juve, Roma e appunto Milan e Inter. Ecco dunque il motivo di questa nuova somma prevista per le due contendenti. Insomma, ai box di partenza le due società milanesi guadagneranno la stessa cifra, saranno poi gli sponsor a decidere quali delle due potrà ottenere di più".