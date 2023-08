Rogoredo ricorderà sempre il Piero Trapanelli: aveva quasi 100 anni il nonno del derby…

Piero Trapanelli, fratello di Vittorio e zio di Renato, è mancato ieri sera all'età di 99 anni. Lui che, come ricorda la Gazzetta, non aveva nemmeno 18 anni quando ha esordito in maglia rossonera in un derby. Era il 7 giugno 1942 e lui fissò il risultato sul 2-2 con il suo gol, in un Milan in cui era compagno di squadra di Giuseppe Meazza.