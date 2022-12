Sporting Milano 3, dopo i derby di tutto l’anno: premio natalizio del cuore a Tonali

La serata ha sostenuto l’associazione di volontariato Le Perle di Lunia nata da un’idea della Dott.ssa Caterina Giannitto dell’Humanitas per la prevenzione del tumore di testa e collo. Tutto in tv il 29 dicembre alle 21.00 su Canale Italia.

Crystal Couture Milano ha realizzato i premi per lo Sporting Milano 3

Per il secondo anno consecutivo Crystal Couture Milano ha realizzato i premi-scultura “Il cuore nel cristallo” per il Christmas Party 2022 di Milano 3. I premi in cristallo ottico inciso al laser sono stati assegnati alla giovane ginnasta Greta Riccardi, al giocatore del Milan Sandro Tonali, all’ex calciatore José Altafini, al cantante Fausto Leali, alla pugile Irma Testa, al campione di scherma Paolo Pizzo e al cardiologo primario all’ospedale Galeazzi di Milano prof. Daniele Andreini. Il noto jet setter milanese Davide Bertellini, imprenditore nel campo della moda e del lifestyle, ha consegnato personalmente il premio “Il cuore nel cristallo” alla giovane ginnasta Greta Riccardi.