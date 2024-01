Tra Milano e San Donato: il derby del nuovo stadio con la metropoli molto gelosa…

Sala e il progetto del Milan a San Donato: "Da chiarire se c'è stata una rinuncia al progetto del nuovo San Siro".

Matteo Minotti

Beppe Sala, Sindaco di Milano, si è così espresso al termine della riunione della Commissione per la presentazione di uno studi per la riqualificazione di San Siro: “Ognuno fa le sue ricostruzioni di questi 8 anni. Io faccio la mia. Non so se le squadre si faranno convincere. Il nostro intento è di cercare di richiamare una volta di più le squadre alla riflessione su San Siro. In Italia non è stato fatto nessuno stadio negli ultimi 8 anni, ci sarà qualche motivo… Questi 8 anni vanno divisi in due: nel primo periodo le squadre dicono che vogliono un nuovo stadio e l’unico modo per trattenerle a Milano era farlo in quell’area abbattendo a San Siro. Questa è la realtà storica: non hanno mai pensato di ristrutturare San Siro, ma un nuovo progetto. Poi secondo periodo: cominciano a vedere l’opposizione all’abbattimento e il vincolo e allora si muovono verso altre ipotesi. Si sono mosse verso San Donato o altre ipotesi dopo questo secondo periodo.

Siamo ancora in tempo o no?

Ancora Sala: "Da un lato le squadre stanno toccando con mano le difficoltà di andare in altre realtà, anch’io penso che non sia facile, non impossibile, costruire lo stadio a San Donato. Dall’altro, e non è un giudizio di merito ma un ragionamento da uomo politico, ci sono situazioni in cui una squadra (il riferimento è al Milan, ndr) deve restituire 600 milioni, che ha avuto in prestito per l’acquisizione, l’altra (il riferimento è all’Inter, ndr) ha 400 milioni di prestito che va a scadere. In questa situazione e con questi tassi alti è possibile che i costi siano alti".

"Si può anche andare a San Donato, ma con San Siro c’è una occasione storica per rifare un quartiere di Milano. Io non ho la presunzione di avere rapporti esclusivi con le squadre, ma vediamo se da oggi nasce interesse da due o da una sola squadra. Speriamo e spingiamo le squadre a ripensare l’ultima volta sul valore che c’è nel rimanere nella città di Milano. Dico solo: occhio che non è semplice a San Donato. Non ho detto al sindaco di San Donato che non gli dò aiuto, ma se gli dò i miei vigili qui nella mia città cosa faccio?! Così sono le regole pubbliche. Non è semplice”.

