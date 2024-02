Un affresco dedicato a Milano: cento derby sui Navigli

Il libro sui derby milanesi è in distribuzione nelle librerie a partire daL 23 febbraio.

Redazione DDD Direttore responsabile 24 febbraio - 10:08

di Davide Grassi per Filippogalli.com -

Il derby è la partita che divide la città, la fa discutere, soffrire. Non si gioca solo in campo, ma anche nei bar, negli uffici, nelle scuole o in famiglia, con le divisioni tra mariti e mogli, padri e figli. Dura settimane, mesi o addirittura una vita, quando è impossibile da dimenticare per il numero di gol segnati, la rimonta improvvisa o lo scudetto che ha deciso. Perché, se l’era è ormai dettata dagli onnivori diritti televisivi e dai like sui social, le rivalità sportive hanno sempre un cuore antico. E la stracittadina milanese è una storia infinita, che non stanca mai di stupire. Tanto più che, tra tutti i derby italiani, quello di Milano è il più giocato, il più prestigioso. E in Europa è il più titolato per Coppe dei Campioni/Champions League vinte.

Il primo derby nel 1908 a Chiasso

“Cento derby sui Navigli” (Book Editore) è il libro con cui – insieme agli amici Alberto Figliolia (interista) e Mauro Raimondi (milanista) – attraverso cento sfide ne abbiamo ripercorso le vicende a partire dalla prima, disputata a Chiasso nel 1908. Facendo rivivere personaggi conosciuti e dimenticati, antiche e nuove polemiche, partite celebri o minori. Nelle pagine appaiono nomi noti a tutti come Meazza, Lorenzi e Nordahl, Rivera e Mazzola, Lodetti e Suárez (ai quali il libro è dedicato), i fratelli Baresi, Beccalossi e Hateley, Ronaldo e Shevchenko, Zanetti e Maldini, fino a giungere a Ibrahimović e Lukaku, Giroud e Martínez.

Lodetti e Suarez

Ma fanno anche capolino – per la gioia degli appassionati e dei curiosi – i fratelli Cevenini, Nyers, Schnellinger, Berti, Maldera, Bergomi, Calloni e Minaudo, Mexès e Palacio, che un segno nei derby lo hanno comunque lasciato. Così come Virgilio Fossati, deceduto durante il primo conflitto mondiale, o l’allenatore Árpád Weisz, che non è più tornato da Auschwitz.

Un fenomeno popolare

Nei suoi 116 anni di vita, infatti, la stracittadina ha attraversato momenti fondamentali nella storia d’Italia e di Milano che nei nove capitoli, abbiamo alternato spesso con giocatori e gol. Perché una partita di calcio è un fenomeno popolare, destinato a intrecciarsi con gli avvenimenti che lo circondano.

Le prefazioni di Facchetti e Galli

“Cento derby sui Navigli” è impreziosito da un dipinto del pittore Giovanni Cerri in copertina e dalle prefazioni di Gianfelice Facchetti e Filippo Galli, che ringrazio anche per la disponibilità a ospitarmi su questo blog. Così scrive Filippo nella prefazione: “Un libro che racconta i cento principali derby tra Milan e Inter è un’occasione per ripercorrere la storia del calcio, ma anche della città di Milano, che negli anni è cambiata insieme alle squadre che la rappresentano. Per me, che sono stato protagonista della stracittadina in diverse occasioni, è un tuffo nel passato alla riscoperta di emozioni vissute qualche anno fa sul campo”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.