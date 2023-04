Un derby a casa Tartaglia, Edoardo prima Inter e poi Milan: la sorella Alice l’esatto contrario

Come racconta Dennis Carzaniga su Sprintesport.it, invece per Alice, dopo basket e scherma, ci sono le Milan Ladies nel calcio. Ma alla prova dei fatti, è l'Inter a credere di più in lei, così Alice passa in nerazzurro facendo tutta la trafila fino alla Primavera. Adesso il suo obbiettivo è vincere una borsa di studio per andare a studiare e giocare all'estero, magari - perché no - proprio in America dove il calcio femminile è molto seguito.