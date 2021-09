Alla faccia del derby dell’amicizia…a Napoli il Benevento ne ha fatti 5!

Serataccia napoletana, che Spalletti non gradisce...

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, aveva iniziato la serata del derby amichevole a Napoli, all'insegna dell'amicizia: "L'amichevole era una promessa fatta tra me e De Laurentiis e ora ci siamo detti di mantenerla. Io ho sempre pregato Aurelio di sviluppare questo rapporto fra Napoli e Benevento. Napoli è la squadra della Campania. Stasera ci saranno 500 o 600 tifosi del Benevento che penso che abbiano i colori giallorossi e azzurro. Questo può far solo bene al calcio, possiamo mettere insieme le capacità imprenditoriali di De Laurentiis e quelle di un presidente più piccolo per fare del bene. Io dico sempre alla fine nei 90' minuti non ci giochiamo la vita, i tre punti li possiamo prendere anche la settimana dopo. Vorrei che Aurelio mi appoggiasse la filosofia che ci s'arricchisce anche perdendo, come io vorrei imparare delle cose da lui".

Sul campo, poi, la serata è diventata la notte della figuraccia del Napoli. La squadra di Spalletti era quella delle riserve, ma c'erano comunque in campo Malcuit, Manolas, Fabian Ruiz, Mario Rui, Politano, Ounas, Lozano e Petagna...Risultato 5-1 per il Benevento, risultati commentato a Sky da Fabio Caserta, tecnico dei sanniti: "Fa piacere, anche se è un'amichevole. Siamo contenti, ho avuto risposte importanti da tutti, però già da domani dobbiamo pensare che c'è una partita che conta. Dobbiamo stare coi piedi per terra, siamo all'inizio anche se 5-1 non capita tutti i giorni. Dobbiamo pensare al campionato, che è quello che conta. Siamo all'inizio, abbiamo visto poco e niente: mi fa piacere vedere tanta abnegazione dai ragazzi. Però ripeto siamo all'inizio e il cammino è ancora lungo. Sono contento perché sono venuto ad allenare una società importante, mi fa piacere perché significa che il lavoro fatto nei pochi anni in cui faccio l'allenatore è stato apprezzato. Sicuramente sarà contento il presidente, come lo sono io, i ragazzi o i tifosi, però ripeto devo pensare alla prossima partita".