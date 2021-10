Angelo Carbone: “Duello Napoli-Milan? Siamo solo all’inizio, ma entrambe giocano a calcio…”

Parte da dietro la rincorsa rossonera, avanti i partenopei....

A proposito di allenatori: si può sostenere che questa sia, per certi versi, la rivincita di Spalletti? Tecnico oltremondo tracciato come eterno secondo… “Sta facendo un ottimo lavoro, però sono passate poche giornate e nulla è ancora deciso. Sicuramente sta facendo benissimo”. Sin qui ha perso soltanto una partita… “Sì, ma se non fosse rimasto in dieci poteva anche vincere in Europa League. Mi sembra un Napoli molto tonico e compatto”. Passando al Milan: è anche il riscatto di Pioli, che all’inizio della sua avventura in rossonero, sembrava dover essere un semplice e banale traghettatore? “In due anni ha costruito una squadra compatta, con giocatori che lottano tutti per lo stesso obiettivo. Uno con il curriculum di Pioli inoltre non poteva essere pensato come traghettatore”.