Derby anche letterario, il libro sul Napoli a Salerno non si può presentare…

Quagliariello tifa Napoli, a Salerno non gradiscono. La presentazione del libro dell'ex ministro, sul conflitto generazionale e sportivo tra un figlio filo partenopeo e un padre juventino, diventa pretesto per una polemica politica

È ancora polemica sull'asse Napoli-Salerno. L’ex ministro Gaetano Quagliariello era atteso infatti domani a Salerno per presentare il suo libro “Scusa papà ma tifo Napoli”, un racconto intimo sulla vittoria dello scudetto. Ma...

E' intervenuto anche il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino. Queste le sue parole rilasciate al Corriere del Mezzogiorno: “Stigmatizzo con forza questa ostilità, la trovo davvero inconcepibile. Per certi versi è disgustoso pensare che ci sia tanta acrimonia, un odio che non ha alcuna ragione di esistere. Il perché di tutto questo? Guardi, ne sono sicuro: il 95% dei salernitani non la pensa così ed accetta solo la rivalità sportiva, tenendosi ben distante da qualsiasi atto di intolleranza”.