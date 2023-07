Derby di mercato a Istanbul, Fenerbahce e Galatasaray lottano per Hirving Lozano

L'allenatore del Fenerbahçe İsmail Kartal ha richiesto un altro trasferimento nella regione di destra e l'obiettivo è proprio il talentuoso messicano. Il Galatasaray, a sua volta, punta a Lozano per costruire una squadra forte per rivincere il campionato.

Attenzione però, perchè dal canto suo Lozano, che è contento a Napoli, vuole restare in squadra: il giocatore non avrebbe intenzione di effettuare alcuna trattativa di trasferimento per il momento.