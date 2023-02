Eintracht-Napoli, Gaudino: “Occhio alle ripartenze loro – Il Napoli può arrivare in fondo anche in Champions”

Dai tempi d'oro al calcio di oggi...

Redazione DDD

Nell'immediata vigilia di Eintracht Francoforte-Napoli, parla Maurizio Gaudino, ex calciatore tedesco, di origini napoletane: ha affrontato due volte gli azzurri in Coppa Uefa. Il primo doppio confronto nel 1989, quando vestiva la maglia dello Stoccarda. La seconda volta nel 1994, proprio con la maglia dell’Eintracht.

Il precedente

Ammettilo, Maurizio Gaudino: nel 1994, eliminando il Napoli con l’Eintracht Francoforte, vendicasti la sconfitta subita nel 1989 in finale di Coppa Uefa con lo Stoccarda… “Anche molti rappresentanti della stampa tedesca mi hanno fanno la stessa domanda. Può sembrare così, in effetti, ma le cose stanno diversamente”.

Spiegaci. “Quando affrontammo il Napoli - argomenta Gaudino a EuropaCalcio.it - nel 1989 sapevamo di avere di fronte una squadra composta da fenomeni. Da Maradona a Careca, passando per tutti gli altri componenti del gruppo azzurro, non esisteva un solo nome da sottovalutare. All’andata segnai proprio io, originario di Napoli, poi i partenopei rimontarono e al ritorno espressero tutta la loro qualità. Discorso opposto nel 1994: il Napoli era completamente cambiato, i fuoriclasse erano andati via e l’Eintracht aveva in organico calciatori importanti come Jay-Jay Okocha e Falkenmayer. In panchina c’era Heynckes. In definitiva, in quella circostanza partivamo noi con i favori del pronostico. Ecco perché il termine “vendetta” non è appropriato”.

Che gara ti aspetti? “Scenderanno in campo due squadre i cui club hanno una storia simile: hanno sofferto molto nel recente passato ma il Napoli è stato bravo a rialzarsi in fretta, riuscendo a lottare spesso per il titolo già negli ultimi anni. A proposito, spero con tutto il mio cuore che questo Scudetto possa arrivare in città quanto prima, soprattutto per la gente”.

Gaudino, parlaci dell’Eintracht: “La solidità del gruppo garantisce la disponibilità all’ascolto del tecnico. Dall’altra parte, sono un po’ deboli nel possesso palla: concedono, aspettano l’errore e puntano in contropiede grazia alla velocità degli interpreti, Kolo Muani su tutti. La vittoria dell’Europa League è stata accolta con grande entusiasmo ed ha rappresentato un punto importante per il ritorno ad alti livelli della società. L’allenatore ha svolto un eccellente lavoro, il gruppo non si è montato la testa ed è rimasto tranquillo. Il club acquista calciatori che valorizza, poi se è costretto a venderli riparte con un nuovo progetto”.

Ci sono dunque analogie con il Napoli anche da questo punto di vista? “Sì, Spalletti è un allenatore straordinario, in grado di far crescere e valorizzare calciatori dai nomi sconosciuti. Ad ogni modo, in questo momento storico, vedo il Napoli più avanti rispetto all’Eintracht sia a livello di struttura che a livello di calciatori in organico”. In cosa il Napoli si differenzia dalle altre squadre? “Gli azzurri hanno un gruppo solido e forte, si vede quando qualcuno commette un errore. Tutti aiutano tutti, il collettivo è coeso, si tende la mano al compagno che sbaglia. Credono sempre al successo ed è la mentalità giusta per ottenere traguardi importanti”.

A proposito di traguardi, in Italia il discorso Scudetto è chiuso? “Il lavoro svolto sta portando alla conquista di un titolo importante per la società e per i tifosi. Salvo clamorosi imprevisti, direi che la strada è più che buona. E aggiungo che, perché no, questo Napoli ha le carte in regola per tentare d arrivare in fondo anche alla Champions League. Certo, ci sono formazioni blasonate e abituate a certi palcoscenici, ma sono convinto che con questi ritmi il Napoli possa riservare grandi sorprese in Europa. Lo stesso Eintracht ha le carte in regola per farlo ed è per questo che mi dispiace che le due formazioni si affrontino già adesso e non più avanti”.