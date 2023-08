Fiorde, ecco la nuova tv: per Antonella niente derby “Tifo sia Salernitana che Napoli”

Sardegna, estate, mare. E' il mood della nuova tv via Instagram di Antonella Fiordelisi. I followers la seguono e lei non fa figli e figliastri, tifa sia per il Napoli che per la Salernitana.

Redazione DDD Direttore responsabile

E' nata Fiorde, la nuova tv via Instagram di Antonella Fiordelisi, la stella dell'ultima edizione del reality Grande Fratello Vip. Antonella invia ai followers video e notizie sulla sua vacanza in Sardegna.

Un pensiero anche al calcio...

La giornata in barca, l'aperitivo con la pizza, funziona così la vacanza della Fiordelisi in Sardegna. Ogni video viene visto in media da 1500 persone.

Solo sole, mare e spensieratezza. Nessun pensiero allo sport e al calcio. Anche se i gusti di Antonella sono noti. “Sono tifosa sia della Salernitana che del Napoli. Che male c’è se tifo per due squadre?”, aveva detto in tempi non sospetti lei che, prima del GF, era stata anche “tentatrice” del reality show di Mediaset, Temptation Island.