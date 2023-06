Il derby del libro, da Salerno: “Annullare il vernissage ha solo alimentato la polemica”…

Continua l'avvocato: "Il problema sussiste in tutto il mondo. Gli intellettuali salernitani che in questi giorni stanno occupando i social con dissertazioni e teorie sociologiche che condannano una parte della tifoseria granata, sbagliano e soprattutto dimostrano di non conoscere per nulla le dinamiche del mondo del pallone. Anzi, ho il sospetto che non siano mai stati in uno stadio e che non abbiano mai pianto per una sconfitta. Ci sono tifoserie amiche ed altre invece che si “odiano” calcisticamente. Non c’è da scandalizzarsi se a Napoli in 70.000 augurino la serie B ai salernitani o se i tifosi granata cantino chi non salta è napoletano! Quindi smettiamola di filosofeggiare sulla pelle dei tifosi".