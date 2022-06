Il derby sfiorato 40 anni fa: ma il Napoli rimase in A e il Campania in C

Nella primavera dell'83, Napoli rischiò di avere due squadre e un derby. Ma attenzione, si sarebbe giocato in Serie B. In ogni caso alla fine del campionato 1982-83 il Napoli riuscì a salvarsi a stento.

Se il Napoli di Ruud Krol non ce l'avesse fatta, avrebbe potuto incontrare in B il Campania con Peppiniello Massa in squadra. Ma anche la squadra di Ponticelli sfiorò la serie cadetta per un punto e rimase in Serie C.