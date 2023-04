In Irpinia il derby dei colori e dei vicini di casa: bandiere del Napoli e dell’Avellino vicine vicine…

Il Napoli vince lo Scudetto, proprio mentre ad Avellino la permanenza in Serie C gli irpini l'hanno strappata per i capelli.

Girando per Avellino e provincia, diverse le bandiere messe orgogliosamente sui balconi delle abitazioni e in qualche attività commerciale, così come i gadget in vendita, dalle classiche tazze e cuscini, fino addirittura a quelli per cani, tutti rigorosamente biancoazzurri.