Kat innamorata di Positano: lady Mertens festeggia il compleanno con “Ciro”…

Lady Mertens a Positano: che bellezza!

Dries "Ciro" Mertens è sempre alle prese con i postumi di un’operazione alla spalla, ma il suo momento è comunque sorridente. Il Napoli è primo in classifica e questa è la settimana del compleanno numero 33 della moglie Kat, belga come il marito.

Attraverso i social, la bella conduttrice di Lovanio ha festeggiato la ricorrenza a Villa tre Ville di Positano, cenando con gli amici da Aldo’s cocktail Bar & Seafood come conferma Positanonews.it.

Entusiasmo per la coppia e per gli invitati, ma anche per tutti i tifosi partenopei che hanno manifestato il loro affetto inondando di messaggi di auguri la bacheca di Kat.