La figlia di Peppiniello Massa, Azzurra: “Che derby fra Napoli e Pomigliano, ci sarà sana rivalità”

Azzurra Massa, classe 1999, laureata, esterno di centrocampo dopo essere stata trequartista, è l'anima del calcio femminile partenopeo...

La data di inizio campionato scelta dalla Divisione calcio femminile è quella del 29 agosto 2021. Si tratta dell’ultima domenica del mese, giorno in cui scenderanno in campo tutte le squadre femminili protagoniste della Serie A 2021-22. Data non banale per lo sport femminile, perchè se la Napoli degli ometti ha spesso cercato il derby calcistico fra Napoli-Campania o Napoli-Neapolis, le atlete il sogno riescono a coronarlo. Ebbene sì, fra Napoli femminile e Pomigliano sarà derby. Come ben sa Azzurra Massa che dopo aver centrato la promozione in A con il Napoli nel 2020, si è tolta nuovamente lo sfizio nel 2021 con il Pomigliano.

Azzurra Massa, figlia di Peppiniello, giocatore di Inter e Napoli negli anni '70, ha raccontato a Il Mattino: "L’anno scorso con il Napoli femminile non l’abbiamo vinta sul campo, perché, a causa del Covid-19, è stato bloccato il campionato ma eravamo sicuramente emozionate, personalmente non tantissimo. Con il Pomigliano tutta un’altra storia. Quest’anno posso veramente dire di aver vinto come si deve il campionato e di sentirmelo molto più addosso. Non credo ancora di essere in Serie A. Il derby con il Napoli? Sarà certamente emozionante, perché é il primo derby in Serie A, contro una squadra in cui ho giocato per tanto tempo. Non mancherà sana rivalità".