Lady Italia è napoletana e tifa due volte azzurro: Marianna Fortuna per la Nazionale e per Insigne

Marianna Fortuna: foto ammiccanti dedicate agli imminenti europei di calcio, ma anche gran tifo per gli azzurri e per l'azzurro...

Su Instagram si presenta come come "sexysimbol", attrice, conduttrice e ballerina. E' supertifosa di Insigne e tra bandiera e petali tricolori Marianna Fortuna ha voluto far sentire la sua vicinanza agli azzurri di Roberto Mancini per l'inizio degli Europei.

Marianna Fortuna, napoletana, si presenta come lady Italia, è tifa per il talento di Lorenzo Insigne ma è dispiaciuta per l'esclusione in extremis di Politano: "Sono convinta che Insigne sia nelle condizioni fisiche per disputare un ottimo match di apertura e spero che Roberto Mancini lo impieghi sin da subito", ha dichiarato a Napoli Today.