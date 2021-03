Napoli, c’è modo e modo di essere Anna: il derby tutto partenopeo tra la Signore e la Trieste

Anna Trieste e Anna Signore, la napoletaneità veicolata attraverso due diversi codici di comunicazione.

Anna Signore (nelle foto) vive il Napoli con un sorriso e in punta di penna_ è una influencer e modella che in moltissimi conoscono e seguono specialmente su Instagram, dove il suo profilo ufficiale ha racimolato oltre 454mila follower in poco tempo. Merito non solo di un carattere aperto e solare ma anche del suo fisico generoso e tonico. Nata a Napoli il 17 maggio del 1995, nel segno zodiacale del Toro, è una napoletana doc.