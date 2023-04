Napoli, derby campano senza tifosi salernitani e senza contemporaneità

Napoli ha provato a mettere in moto i meccanismi per lo slittamento del derby tra Napoli e Salernitana, da sabato a domenica. L’ipotesi è stata avanzata dai consiglieri comunali Nino Simeone e Luigi Musto

Come alternativa si studia l’apertura dello stadio “Maradona” durante l’incontro di Milano con la possibilità ai tifosi partenopei di seguire live il match ed avere la possibilità, in caso di pareggio o sconfitta della squadra di Sarri, di festeggiare il terzo storico scudetto per i partenopei.

Dal canto loro, i tifosi della Salernitana saranno tutti all’Arechi per caricare la squadra in vista del derby. La società granata ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione, da parte del Comune, di aprire le porte dell’Arechi per consentire ai tifosi granata di assistere all’allenamento della squadra allenata da Paulo Sousa. Il derby campano è sentitissimo, ma, a causa delle limitazioni imposte dall’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive, i tifosi salernitani non potranno entrare al Maradona. Accesso vietato ai salernitani che, dunque, saranno costretti a vivere i 90’ minuti del derby contro gli azzurri di Spalletti davanti alle tv.