Napoli e Salerno, il derby delle mani: da quella di Dio a quella di Dia

Con il pareggio di Dia prima e con l'1-1 finale poi, invece, tutto cambiato, calendario, tutto rinviato. E se poi non succede? Ecco, non è successo. La festa è stata solo rinviata, ma oggi ha tutta l'aria di essere una festa mancata. Non serve scomodare dio, è stata semplicemente la mano di Dia. Intanto monta la rivalità regionale. In collegamento con Radio Sportiva, un tifoso fuori dallo stadio Maradona ha detto: "Dite a quei pesciaiuoli di Salerno che ci hanno fatto un favore, attenderlo ancora un pò di più lo renderà ancora più bello questo Scudetto".