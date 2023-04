Napoli-Salernitana? C’erano una volta i derby tosti contro l’Avellino…

Quando il derby del Partenio sembrava destinato allo 0-0 per le grandi parate di Di Leo. Poi, il 27 aprile 1986, il gol di Bruno Giordano. Che derby fra Avellino e Napoli, anche se ora tocca alla Salernitana...

Oggi tiene banco Napoli-Salernitana, con tutto il suo carico mediatico tricolore. Negli anni '80, la Campania invece si infiammava per i derby Avellino-Napoli.

Racconta l'ex portiere Nicola Di Leo: “Avellino è stata la mia seconda casa. Ho trascorso ben sette anni, una vita davvero. Momenti indimenticabili. Io sono del Sud, so quanto vale il calore di una tifoseria. Quella irpina era unica. Una piccola realtà che combatteva con Juventus, Inter e Milan. Una soddisfazione unica. E poi i derby con il Napoli…”.

Il portiere irpino ha raccontato a Persemprenapoli.it di essere stato l’ultimo baluardo tra Diego Armando Maradona e la gioia del gol. Il primo, per Di Leo, fu nel 1985/86: "Devo confessare che ci presentammo al Partenio tranquilli, perché la settimana prima avevamo vinto a Bari, una sorta di spareggio per rimanere in A. Quindi, eravamo salvi con una giornata di anticipo, quando ospitammo gli azzurri…”.