Napoli, ultras polemici alla festa Scudetto: derby contro…l’Italia

Il Napoli ha potuto festeggiare il suo terzo scudetto in casa, al fu San Paolo diventato Diego Armando Maradona. I tifosi partenopei hanno colorato di bianco e azzurro l'intero Stadio in occasione del match di campionato contro la Fiorentina.

In Curva è comparso uno striscione eloquente in cui viene raffigurato il tricolore al rovescio con delle frasi che non lasciano dubbi a interpretazioni: "Bottino di guerra. Campioni IN Italia".