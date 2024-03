Napoli, una villa a due piani dedicata ai partenopei in quel di…Brescia

Il proprietario ha deciso di raccontare le curiosità della sua "Casa Napoli" al Corriere di Brescia: "Io ormai mi sento bresciano, è una città che accoglie chi vuole lavorare. Ma questo è stato un tributo alla mia terra, lo scudetto del Napoli non c'entra. Il destino ha fatto in modo che la casa fosse ultimata in concomitanza con la vittoria del trofeo. Non avrei mai pensato che potesse riscuotere tutta questa attenzione, all'inizio ero stupito", sono state le parole dell'uomo a Corriere Brescia. Mia moglie chiedeva discrezione e mi ha suggerito di collocare il logo del Napoli sul lato dell'immobile meno visibile dalla strada. Con un altro scudetto mi piacerebbe dedicare a Diego Armando Maradona uno dei muri esterni".