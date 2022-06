Osimhen gela i tifosi del Napoli: “Se resto? Non lo so, tutto può succedere…”

Intanto, dal ritiro delle Super Eagles, il classe ’98, autore di 14 reti nel campionato appena terminato, ha gelato i tifosi napoletani con alcune dichiarazioni enigmatiche, riportate da Il Mattino: “Il mio futuro? Non lo so, so solo che ci sono tante voci in giro che mi vorrebbero in Spagna e in Inghilterra. Ma credo che non sia il momento opportuno per parlarne, visto che sono impegnato con la nazionale. Il mio futuro non lo conosco, tutto può succedere. Per adesso voglio solo andare in vacanza e ricaricare le batterie. Poi penserò al resto”.