Pomigliano volta pagina dopo il derby e la salvezza: futuro con ADL?

Resiste anche l'ipotesi della fusione fra Pomigliano e Napoli

Come riferisce Tuttocalciofemminile sarebbero tre le piste che si aprono per il Pomigliano. La prima è trovare un accordo con la famiglia De Laurentiis, con cui i contatti vanno avanti da circa un anno, che comporterebbe un cambio di nome e di colori del club. Gli ostacoli sono molti. La seconda è che la Lazio, retrocessa sul campo, di Claudio Lotito decida di fare un’offerta per il titolo sportivo del Pomigliano per rientrare in Serie A dalla porta di servizio, ma in questo caso la Campania resterebbe senza rappresentanti come certifica Tuttonapoli.net.