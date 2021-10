Salerno freme per il derby: stazione Arechi chiusa e infermeria apertissima

Traffico ridisegnato per il derby campano e sempre grande traffico sul lettino del medico...

La Questura di Salerno in vista dell’incontro di calcio di domenica 31 Ottobre tra Salernitana e Napoli ha disposto la sospensione del servizio metropolitano cittadino tra le stazioni di Arbostella e Arechi con quest’ultima che resterà chiusa dalle ore 15 alle ore 22. La scelta, per motivi di ordine pubblico e sicurezza, era già stata adottata in concomitanza con altre gare casalinghe dei granata ritenuta “a rischio”.

Quello di Salernonotizie.it non è l'unico aggiornamento in vista del derby campano di domenica alle 18.30. Il tecnico Colantuono deve infatti fare i conti con i soliti sei indisponibili. Primo dell’elenco è Lassana Coulibaly. Al massimo il centrocampista maliano sarebbe disponibile solo per la panchina. Non ci saranno sicuramente Bogdan e Capezzi. Sempre lavoro personalizzato per l'albanese Veseli, inevitabilmente danneggiato dal Covid nel suo percorso di recupero. Ai box anche Mamadou Coulibaly e Ruggeri.