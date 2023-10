Salerno, settore ospiti per il derby: sì ai tifosi azzurri, ma solo da fuori regione

In vista di Salernitana-Napoli di sabato 4 novembre alle 15.00 è definitiva la decisione di aprire il settore ospiti dello stadio Arechi per il derby con la Salernitana di sabato prossimo, ma l'acquisto dei biglietti sarà consentito solo ai possessori della fidelity card del Napoli che risiedono fuori dalla regione Campania.

Resta in vigore per tutti gli altri settori il divieto di acquisto per i residenti nelle province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento. Clima caldo anche per i tifosi della Salernitana, tutt'altro che felici di essere ultimi in classifica...