Sarà un derby decisivo, all’ultima giornata: Napoli lo pregusta già…

Il Napoli femminile cresce e il Pomigliano non vuole certo fare la comparsa...

Il Napoli femminile ha inaugurato la sua stagione nella sala dei Baroni del Maschio Angioino. Con il presidente Lello Carlino e l’allenatore Alessandro Pistolesi, anche l’assessore allo sport del Comune di Napoli Ciro Borriello che ha salutato le ragazze e fatto l’in bocca al lupo in vista del campionato che va a iniziare. La prima sfida è Napoli-Inter, che si giocherà a Cercola, e non più al Caduti di Brema di Barra. Per il Napoli femminile, il secondo anno di serie A può essere quello della consacrazione, per la soddisfazione dei 20 investitori che con Carlino fanno parte dell’azionariato diffuso.

Sarà anche l’anno del primo derby napoletano. Perché in serie A è stato promosso anche il Pomigliano. "Ce lo godiamo tutto", specifica Carlino. "Al maschile non c’è, e quindi sarà una novità che intriga tutta la città". Il Pomigliano neopromosso (esordio domani 20.45 contro la Juventus) è una squadra ambiziosa. Il presidente Pipola sogna in grande, ha fatto una campagna acquisti importante: Rinaldi ex Milan, Banusic ex Roma, Varriale e Russo dal Como. A mettere ulteriore pepe su questo derby, il fatto che da calendario si giochi all’ultima di campionato, proprio quest’anno che il numero delle retrocesse aumenta da due a tre per la riforma del prossimo campionato: "Speriamo di arrivare a questa partita con i punti necessari per salvarci entrambi", la riflessione finale di Carlino riportata da Ilnapolionline.com.