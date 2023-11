Serie A Femminile, derby di Napoli per la salvezza tra le Azzurre e il Pomigliano D’Arco

Il pubblico dovrebbe essere quello delle grandi occasioni, con numerosi sostenitori pronti a seguire le calciatrici in un impianto che permette di ospitare circa 6.600 tifosi.

I riflettori del calcio femminile cominciano a brillare, soprattutto nel posticipo dell'ottava giornata di Serie A. La città di Napoli è in fibrillazione per il derby tra il Pomigliano D'Arco ed il Napoli.

In diretta su DAZN

Lo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco sarà il teatro della stracittadina che ha in sè diversi significati, visto l'avvio a rilento di entrambe le compagini campane. Tutte e due le squadre cercano punti preziosi per rimanere nella massima categoria e la partita ha tutte le premesse di un evento importante a 360 gradi.

Negli ultimi due precedenti le Pantere hanno battuto le Azzurre e la seconda debacle è stata decisiva per la retrocessione delle partenopee. Una sfida ad alta tensione, dunque, che verrà trasmessa in diretta su DAZN dando un segnale di crescita a tutto il movimento calcistico in rosa.