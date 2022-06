Siamo tutti KK, Napoli al fianco di Koulibaly che conferma: “Città antirazzista”

Spesso vittima di abusi del genere e da sempre in campo contro il razzismo, Kalidou Koulibaly non le manda a dire: nessuno usi me per attaccare Napoli. E' il senso della Instagram stories di KK in risposte alle accuse di razzismo nei confronti della città che lo ha accolto a braccia aperte 8 anni fa.

Il 30enne difensore azzurro con il contratto in scadenza nel 2023, attraverso i social ha comunque manifestato ancora una volta il suo amore per la città partenopea e per i tifosi napoletani. La foto pubblicata da KK sul proprio profilo Instagram si riferisce a quando lo stadio San Paolo si riempì di "maschere" che lo raffiguravano, in segno di solidarietà dopo gli episodi di Inter-Napoli del Boxing day del 2018. Le tesi delle ultime ore di una Napoli razzista hanno fatto molto discutere, ma si tratta di concetti da cui il diretto interessato ha preso energicamente le distanze. Il senegalese campione d'Africa, a Napoli dal 2014 quando si trasferì in Italia dai belgi del Genk, gli attacchi razzisti li ha subìti, ma non a Napoli. "Negro di m****", si era infatti sentito chiaramente urlare dagli spalti non più tardi dello scorso mese di aprile, al termine di Atalanta-Napoli 1-3 a Bergamo. Una città vale l'altra e la volgarità del singolo non vale per tutta la comunità. Ma i napoletani il loro KK lo hanno sempre amato senza se e senza ma.