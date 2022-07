“Solo chi è di Napoli può capire…”: il lutto per Maradona raccontato da Serena Rossi…

Serena Rossi è una grande attrice che ama Napoli e spesso ambienta a Napoli le sue performance tv (come nella fiction Mina Settembre) e cinematografiche, come in "7 ore per farti innamorare". In "Mina Settembre", di cui si avvicina la nuova serie, è apparso anche il marito, Davide Devenuto. D le iniziali del suo nome e cognome, come quella di Diego Maradona e di Diego, figlio della stessa Serena Rossi.

Quello di Maradona è un lutto che Serena ha sofferto in maniera davvero particolare: "Quando è morto Diego Armando Maradona ero a Roma e non ho potuto partecipare al lutto collettivo della mia città. Così la domenica dopo mi sono svegliata, ho preparato il ragù in suo onore e ho messo una foto in bianco e nero su Instagram. Certe cose le puoi capire solo se sei di Napoli. Per esempio come per Pino Daniele”.