A Roma è già derby: fasi e settori per i preziosi tagliandi, agenda definita

Partita l'operazione 6 novembre: già in vendita i biglietti per il derby di Roma

La vendita dei biglietti per la stracittadina della Capitale (ore 18 del 6 novembre) si articolerà in tre fasi per i romanisti: la prima, iniziata ieri e con chiusura alle ore 11:59 di mercoledì 28 settembre, è riservata agli abbonati di Curva Nord che potranno scegliere un altro posto (a un prezzo dedicato) in quanto ovviamente quel settore sarà riservato ai laziali.