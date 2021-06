Alessandra Viero, è la Roma la passione segreta della giornalista di Quarto Grado

Giornalista Mediaset e fede calcistica romanista

Alessandra Viero è una giornalista televisiva apprezzatissima dal grande pubblico. Nata a Sandrigo, nella provincia vicentina, classe ’81, Alessandra Viero è laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Trento. Dopo essere diventata giornalista professionista nel 2006, approda a Mediaset nel 2008 nella redazione del Tg4, per poi passare a TgCom24. Nell’estate del 2012 ha condotto Pomeriggio Cinque Cronaca, rotocalco estivo del talk di Canale 5.

Nello stesso anno ha vinto il prestigioso Premio Internazionale dell’Informazione Biagio Agnes-Categoria Under 35. L’anno successivo passa nella redazione di Studio Aperto, divenendo una delle conduttrici di punta del tg di Italia Uno. In seguito, affianca Gianluigi Nuzzi alla conduzione prima di Quarto Grado, e poi in Segreti e Delitti. Alcune curiosità sulla giornalista: è una grande tifosa della Roma, appassionata di cucina, ed è una super fan di Emma Marrone.