Amantino Mancini, dal Brasile: “Il mio gol nel derby contro la Lazio è nella Storia”

Mancini: "È stato molto importante per la mia carriera, cambiò tutto, è il primo gol in serie A. Poi in un derby. Tanti tifosi mi parlano sempre di quel gol, che rimarrà nella storia della Roma e della stracittadina. Così come la serata bellissima di Champions con il Lione. Sono riuscito a fare quel gol molto bello, ma facevo parte di una squadra che giocava molto bene e si divertiva".