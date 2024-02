Bayern-Lazio, e se al ritorno ci fosse Mou? Da un derby all’altro…

Accostato al Bayern Monaco, ancora di più dopo la sconfitta con la Lazio che ha alimentato le voci su un possibile esonero di Tuchel, Mou garantisce che presto lo rivedremo in panchina: “Tornerò, e con ancora più entusiasmo e fiducia".

Resta Tuchel. Torna Hansi Flick dopo l'esonero dalla Nazionale tedesca. Arriva Mourinho. Cosa significherebbe per lo Special? Esonerato dalla Roma per il derby perso in coppa Italia con la Lazio ed eventualmente ingaggiato dal Bayern dopo un'altro 1-0 a favore della Lazio questa volta contro i tedeschi...