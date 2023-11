Caro-biglietti Lazio e code on-line Roma: verso il sold out, è già derby

In casa Lazio c'è polemica per il caro biglietti che rimette Lotito nell'occhio del ciclone, ma il derby farà eccezione. Come sempre invece i tifosi della Roma...

Il derby del 12 novembre chiodo fisso per tutta Roma, e non è certo una novità. tra Lazio e Roma. La fase di vendita in prelazione per i tifosi ospiti, quelli giallorossi, si è aperta ieri ultimo giorno di ottobre e i biglietti sono stati polverizzati in un amen.