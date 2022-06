Chiara Nasti-Zaccagni-Zaniolo: il prossimo sarà il derby del gamberetto…

Chiara Nasti ha pubblicato e rimosso un commento sui cori dei tifosi romanisti "Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo", alludendo alle "dimensioni" delle parti intime del suo ex, appunto Nicolò

L’influencer Chiara Nasti, 24 anni, è in dolce attesa. E il padre del suo bimbo è il giocatore della Lazio, Mattia Zaccagni, con tanto di benedizione da parte del presidente Lotito. Fino a un anno fa la ragazza da 2 milioni di follower era fidanzata con Nicolò Zaniolo, che milita però nella Roma e con Zaccagni è compagno di nazionale. Durante i festeggiamenti per la Conference League vinta dalla Roma con gol decisivo in finale di Zaniolo, i tifosi romanisti, nei tipici sfottò rivolti ai biancocelesti, hanno intonato: “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo“.