Il derby o la Cremonese? La Lazio mette comunque in vendita i biglietti di coppa Italia…

La Lazio mette in vendita i biglietti per i quarti di finale di Coppa Italia, anche senza conoscere l'avversario. E non è un dettaglio da poco. Solo il prossimo 3 gennaio la squadra di Sarri scoprirà se giocherà contro la Cremonese o contro la Roma.

Visto che sarà la Lazio a giocare in casa, il club ha deciso di mettere in vendita da oggi, venerdì 22 dicembre, i tagliandi. I prezzi sono da derby (quindi alti) ma c'è un paracadute: se per caso l'avversario fosse la Cremonese, e non la Roma, i tifosi che avranno già acquistato il biglietto "riceveranno via mail una gift card da poter spendere presso uno dei Lazio Style 1900 official store e valevole per un anno".