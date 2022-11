Il derby social: la Roma vince su Instagram, la Lazio vola nel Metaverso

"Propenderei per un sostanziale pareggio - la risposta di Sardella a Leggo.it - La Roma vince sui social, la Lazio vola nel metaverso. I giallorossi non solo hanno numeri più alti (+5 mln solo su Instagram), ma hanno messo a disposizione la propria notorietà per dare valore alla vita degli altri. Un esempio è l’iniziativa “Missing Children” in cui nei video di presentazione dei nuovi acquisti della Roma venivano inseriti i casi di giovani scomparsi. I biancocelesti, invece, sono stati tra i primi a sperimentare le cryptovalute e i token. Attraverso l’accordo con Binance possono interagire con i tifosi di tutto il mondo in un formato 3.0".