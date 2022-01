Il difensore nella fattoria: derby di mercato Roma-Lazio per Robert Rojas

Il centrale paraguaiano del River è un classe 96′, che può ricoprire vista la sua velocità anche il ruolo di terzino destro. Con un valore di mercato attorno ai 5 milioni di euro è finito nel mirino anche della Roma.

Derby di mercato fra Roma e Lazio: per giugno, i due club hanno preso informazioni su Robert Rojas, 25enne campione d'Argentina con il River Plate e nazionale del Paraguay. Difensore centrale (extracomunitario) molto veloce, può agire anche come terzino. Attualmente Rojas si trova sulle Ande per la preparazione pre-season con il River .

Rojas non ha mai dimenticato le origini della sua famiglia e ogni volta che torna in Paraguay aiuta il padre con i lavori nella fattoria e la sua famiglia nelle sua attività commerciali. Durante la pausa natalizia sono stati diffusi diversi video in cui si vede il calciatore che a torso nudo e con i pantaloncini del River trasporta sacchi di stoffa che contengono raccolti dei campi utili per il supermercato di famiglia.