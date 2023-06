Il giorno dopo la finale, a Roma la partita è solo una: il derby dell’esame di Marta…

Prima della finale di Budapest poi persa dalla Roma contro il Siviglia, nel corso del programma di Radio Due “I Lunatici” era arrivata questa testimonianza: “Mi chiamo Marta e vorrei raccontarvi una cosa che mi sta facendo rimanere male. Mercoledì 31 marzo mi laureo in biologia, ma mio padre non sarà alla cerimonia perché mi ha detto di aver trovato dei biglietti per la finale di Europa League tra Roma e Siviglia a Budapest. Per un uomo di 60 anni la laurea della figlia viene dopo la sua squadra di calcio".