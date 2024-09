Lanzaro: “Roma, ok Hummels ed Hermoso. Su De Zerbi…”

Maurizio Lanzaro, 42 anni e con alle spalle una importante carriera da difensore centrale in Serie A e B, ha parlato a 360 gradi del suo percorso. Oggi è l’allenatore del San Luca, squadra impegnata nel campionato di Eccellenza calabrese.

Redazione Derby Derby Derby 10 settembre - 08:12

Lanzaro inizia parlando della Roma, club dove ha svolto gran parte del settore giovanile e dove ha mosso i primissimi passi nel professionismo: “Hummels ed Hermoso? Due pedine fondamentali per la Roma. Il primo è reduce da una finale di Champions, il secondo ha alle spalle diversi anni in una realtà molto importante quale l’Atletico Madrid. Zalewski? Dipende da quanto De Rossi crede in questo ragazzo, che sicuramente ha bisogno di giocare il più possibile vista la giovane età. Bove alla Fiorentina? Nessuno se lo aspettava. De Rossi aveva detto più di una volta che doveva fare un sacrificio. Ma va detto che Bove è comunque andato in una squadra importante come la Fiorentina dove può trovare molto spazio. Con Mourinho stava facendo bene. Smalling? Diciamo che dopo il lungo infortunio aveva forse perso degli stimoli, e quindi la dirigenza ha agito di conseguenza facendo altre scelte. Ma, come ho detto prima, Hummels ed Hermoso sono due ottimi innesti"

"Il mio ricordo più bello con la Roma?"

Indimenticabile l’esordio con Zeman quando avevo diciassette anni. Così come l’anno dello Scudetto, facevo parte della prima squadra. Vestire la maglia giallorossa è un’emozione bellissima, mi ero di fatto trasferito a Trigoria e proprio la Roma mi ha lanciato nel calcio dei grandi“. Di seguito: “Gli anni in Spagna contro Messi e Ronaldo? Non dimenticherò mai la vittoria per 3-2 con il Saragozza al Bernabeu, quando sulla panchina dei blancos c’era Mourinho. Il Saragozza non vinceva in quello stadio da dodici anni, quindi potete immaginare cosa abbiamo provato. E più in generale marcare Messi e Ronaldo ha rappresentato l’apice della mia carriera“.

Sulla Reggina, dove ha giocato dal 2005 al 2010, sempre ai microfoni di EuropaCalcio.it: “Reggio Calabria è la mia seconda casa. Era la Reggina di Lillo Foti e furono anni bellissimi, su tutti la salvezza del 2007 che conquistammo partendo da un -15 in classifica. Faccio un augurio a tutta la piazza e spero tanti che la squadra torni il prima possibile in Serie A“. Su Roberto De Zerbi, suo allenatore nel Foggia: “Allenatore preparatissimo che è sempre andato avanti con le sue idee, simili a quelle di Guardiola. E per lui non è stato facile perché portare certe idee con squadre non al livello del City non è scontato. Già a Foggia faceva allenamenti piuttosto innovativi“. Sul suo percorso da allenatore: “Non è semplice perché quando fai l’allenatore sei solo e devi maturare in fretta. Ho iniziato questo percorso quasi per caso, in Spagna e tramite un mio amico che oggi lavora nel Real Madrid. Spero di scalare più categorie possibili“.