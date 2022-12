Lazio, il derby di Manila: “In tre sul divano, sempre nella stessa posizione…”

A Golditacco.it, Manila ha svelato il rito scaramantico che lei mette in pratica ad ogni derby della Capitale. Ecco il suo racconto minuzioso: "Divano, io e i miei figli Nicolas e Francesco. Solo noi tre come è sempre stato nel derby anche perché Lorenzo Amoruso non c’è quasi mai quando c’è la partita. Dovendo seguire il campionato per una squadra straniera è sempre fuori Roma durante il derby".