Lazio, iniziativa anti-gelo degli ultras: per gli amici a quattro zampe…

Gli ultras della Lazio sono spesso messi alla gogna per diverse motivazioni considerate non consone dai più ma questa volta saltano alla ribalta per un'iniziativa virtuosa.

Il senso dell'iniziativa: "Oltre alla fame e alla solitudine, a peggiorare le loro giornate adesso è arrivato il freddo. Per questo Noi abbiamo deciso di continuare a raccogliere coperte nuove e usate, di pile, lana e cotone (non materiale imbottito) e mangime medico per rendergli questo periodo meno rigido e donarle al canile-rifugio di Bagnaia, che si trova vicino Viterbo e vive un momento difficile causa neve e già siamo in contatto con i volontari della struttura per la distribuzione. La raccolta avverrà il giorno sabato 04.02.2023 dalle ore 10:00 alle ore 19:00 presso la sede/magazzino in via Gregorio VII, 492. Vi aspettiamo in molti per aiutare i nostri amati amici”.