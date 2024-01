Lazio, Romagnoli tra Udine e il derby: Sarri, poche ore per decidere

Alessio Romagnoli ha recuperato dall’infortunio al polpaccio: si è allenato in gruppo, e per questo per la trasferta di Udine si apre dunque la possibilità di un suo rientro da titolare.

Redazione Derby Derby Derby

Alessio Romagnoli che è perfettamente recuperato e può scendere in campo ma una valutazione va fatta in relazione al derby di Coppa Italia di mercoledì 10 gennaio alle 18.00 c0ntro la Roma.

In coppa Italia derby decisivo

Romagnoli potrebbe anche essere risparmiato in Friuli per averlo al 100% per la stracittadina così come un’ora nelle gambe potrebbe diventare una utile preparazione per il derby di Coppa.

In ogni caso gli uomini per completare il reparto a Udine ci sono, come conferma Gila che è pronto alla conferma al fianco di Patric al centro. L’altro ballottaggio è sulle corsie laterali fra Marusic e Pellegrini.

